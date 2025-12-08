Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında 2025/2026 mövsümünə start verilib
Komanda
- 08 dekabr, 2025
- 16:13
Kişi və qadın həndbolçular arasında Azərbaycan çempionatında 2025/2026 mövsümünə start verilib.
"Report" xəbər verir ki, kişilərin mübarizəsində "Bakı" "Azəryol"u (21:40), "Dinamo" "Təhsil"i (33:30), I turun mərkəzi matçında isə "Qarabağ" "Kür" kollektivini (22:20) məğlub edib.
Sonuncu qarşılaşma "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində, əvvəlki iki görüş isə Azərbaycan Həndbol Federasiyasının İdman Kompleksində baş tutub.
Qadınların mübarizəsində "İdman Akademiyası" "Bakı"ya (44:13), "Azəryol" "Təhsil"ə (57:16) "Kür" isə "Qarabağ"a (49:25) qalib gəlib.
Hər üç oyun Azərbaycan Həndbol Federasiyasının İdman Kompleksində təşkil olunub.
Son xəbərlər
17:06
Tenerifedə nəhəng dalğaların sahilə vurması nəticəsində dörd nəfər ölübDigər ölkələr
17:02
Nazir müavini: "Süni intellekt dayanıqlı kənd təsərrüfatı üçün yeni düşüncə tərzidir"ASK
16:58
Azərbaycanda dövlət orqanlarında kadr məsələləri üzrə ştat vahidi müəyyənləşibBiznes
16:55
Xüsusi icra məmurunun standart haqqının hesablanması meyarları və hədləri təsdiqlənibDaxili siyasət
16:54
Azərbaycanda AZQR kod-la ödənişlərə dair tələblər təsdiq edilibMaliyyə
16:51
Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat veribKomanda
16:50
Cənubi Koreya səfiri: Qarabağda kəhrizlərin bərpasında iştirak edirikXarici siyasət
16:48
"Tottenhem"in sabiq futbolçusunu şantaj edənlər həbs olunublarFutbol
16:48