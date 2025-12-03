İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bakıda TDT Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin ikinci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 10:46
    Bakıda TDT Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin ikinci iclası keçirilir

    Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin ikinci iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini Rəşad İsmayılov, TDT Baş katibinin müavini Merey Mukajan, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası Katibliyinin rəhbəri Murad Nəcəfbəyli, Müdafiə Nazirliyinin Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisi general-leytenant Azər Əliyev, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Aparat rəhbərinin müavini, WUF13-ün Milli kordinatorunun müavini Gülşən Rzayeva iştirak edir.

    Toplantının yekunu olaraq bəyannamə qəbul ediləcək.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı xəritəçəkmə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
    Foto
    В Баку проходит второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ

    Son xəbərlər

    11:17

    Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 11 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    11:16

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakima təyinat verib

    Komanda
    11:15

    Kəmaləddin Heydərov "Beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfəyə görə" medalı ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    11:15

    Cəmşid Əmirov: "Azərbaycanda güzəştli mənzil seçimi prosesində xüsusi monitorinq sistemi tətbiq olunub"

    Biznes
    11:15

    ADA rəsmisi: Elm azadlıq, innovasiya isə tənqidə açıq olmağı tələb edir

    Elm və təhsil
    11:13

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    11:11

    Yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatı 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilə bilər

    İdman
    11:11

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son beş ayda 48 % azalıb

    İKT
    11:10

    Fərhad Məmmədov: Elmi mərkəzlərə tələbat və maraq artıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti