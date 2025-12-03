Bakıda TDT Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin ikinci iclası keçirilir
Xarici siyasət
- 03 dekabr, 2025
- 10:46
Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin ikinci iclası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini Rəşad İsmayılov, TDT Baş katibinin müavini Merey Mukajan, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası Katibliyinin rəhbəri Murad Nəcəfbəyli, Müdafiə Nazirliyinin Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisi general-leytenant Azər Əliyev, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Aparat rəhbərinin müavini, WUF13-ün Milli kordinatorunun müavini Gülşən Rzayeva iştirak edir.
Toplantının yekunu olaraq bəyannamə qəbul ediləcək.
Son xəbərlər
11:17
Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 11 %-ə yaxın artıbBiznes
11:16
Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakima təyinat veribKomanda
11:15
Kəmaləddin Heydərov "Beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfəyə görə" medalı ilə təltif edilibXarici siyasət
11:15
Cəmşid Əmirov: "Azərbaycanda güzəştli mənzil seçimi prosesində xüsusi monitorinq sistemi tətbiq olunub"Biznes
11:15
ADA rəsmisi: Elm azadlıq, innovasiya isə tənqidə açıq olmağı tələb edirElm və təhsil
11:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyibMaliyyə
11:11
Yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatı 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilə bilərİdman
11:11
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son beş ayda 48 % azalıbİKT
11:10