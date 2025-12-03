В Баку проходит второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ

В Баку проходит второе Совещание руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан, руководитель секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией Мурад Наджафбейли, начальник Главного оперативного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев, заместитель главы Аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Гюльшан Рзаева.

По итогам заседания будет принята декларация.