    В Баку проходит второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 11:10
    В Баку проходит второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ

    В Баку проходит второе Совещание руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан, руководитель секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией Мурад Наджафбейли, начальник Главного оперативного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев, заместитель главы Аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Гюльшан Рзаева.

    По итогам заседания будет принята декларация.

    Лента новостей