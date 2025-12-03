В Баку проходит второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ
Внешняя политика
- 03 декабря, 2025
- 11:10
В Баку проходит второе Совещание руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан, руководитель секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией Мурад Наджафбейли, начальник Главного оперативного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев, заместитель главы Аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Гюльшан Рзаева.
По итогам заседания будет принята декларация.
Последние новости
11:59
Антонин Минарский рассказал об ожиданиях от ЧМ по пожарно-спасательному спорту в 2026 годуСпорт
11:52
Рамин Мамедов: Язык, моральные ценности - основополагающие принципы нацидентичностиВнутренняя политика
11:46
Глава ЦСИ назвал "утечку мозгов" одной из причин для беспокойства в АзербайджанеНаука и образование
11:44
Посланник США направляется в Бейрут для переговоров по Ливану и ИзраилюДругие страны
11:44
Фото
Камаледдин Гейдаров награжден медалью "За вклад в международное сотрудничество"Внешняя политика
11:38
Али Ализаде: Азербайджан привержен укреплению сотрудничества в рамках ОЭСВнешняя политика
11:34
ЦБА автоматизировал процесс проверкиФинансы
11:34
Для строительства сельхозобъектов в Азербайджане потребуется разрешениеМилли Меджлис
11:28