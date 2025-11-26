İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Bakıda "Kibertəhlükəsizlik sahəsində süni intellekt" mövzusunda seminar keçirilib

    Xarici siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 10:37
    Bakıda Kibertəhlükəsizlik sahəsində süni intellekt mövzusunda seminar keçirilib

    Bakıda Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Kibertəhlükəsizlik sahəsində süni intellekt" mövzusunda ikigünlük beynəlxalq seminar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, seminarın məqsədi NATO-nun müvafiq strukturları, mükəmməllik mərkəzləri, eləcə də Alyansın üzv və tərəfdaş dövlətlərindən olan mütəxəssislərin iştirakı ilə ölkənin aidiyyəti qurumlarının nümayəndələrinin kibertəhlükəsizlik sahəsində süni intellekt və əlaqədar məsələlər barədə məlumatlılığının artırılması olub.

    Tədbir çərçivəsində rəqəmsal infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsində süni intellektin rolu, süni intellektdən müdafiə və hücum məqsədli istifadəyə trendlər, habelə süni intellektin zərərli proqramlar və informasiya əməliyyatları da daxil omaqla geniş spektrli kiber təhlükələrin qarşısının alınmasında əhəmiyyəti və s. kimi mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.

    International seminar in Baku focuses on AI in cybersecurity

