В Баку обсудили роль искусственного интеллекта в кибербезопасности

В Баку прошел двухдневный международный семинар на тему "Искусственный интеллект в области кибербезопасности", организованный Министерством иностранных дел.

Как сообщает Report, целью семинара было повышение осведомленности представителей профильных ведомств Азербайджана в вопросах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) в области кибербезопасности.

В семинаре приняли участие также представители профильных структур НАТО, центров мастерства, а также эксперты из государств-членов и партнеров Альянса.

В рамках мероприятия обсуждена роль ИИ в обеспечении безопасности цифровой инфраструктуры, а также тенденции использования ИИ в оборонных и наступательных целях, значение ИИ в предотвращении широкого спектра киберугроз, включая вредоносные программы и различные операции.