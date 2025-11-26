Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Баку обсудили роль искусственного интеллекта в кибербезопасности

    Внешняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 11:22
    В Баку обсудили роль искусственного интеллекта в кибербезопасности

    В Баку прошел двухдневный международный семинар на тему "Искусственный интеллект в области кибербезопасности", организованный Министерством иностранных дел.

    Как сообщает Report, целью семинара было повышение осведомленности представителей профильных ведомств Азербайджана в вопросах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) в области кибербезопасности.

    В семинаре приняли участие также представители профильных структур НАТО, центров мастерства, а также эксперты из государств-членов и партнеров Альянса.

    В рамках мероприятия обсуждена роль ИИ в обеспечении безопасности цифровой инфраструктуры, а также тенденции использования ИИ в оборонных и наступательных целях, значение ИИ в предотвращении широкого спектра киберугроз, включая вредоносные программы и различные операции.

    искусственный интеллект кибербезопасность МИД
    Фото
    Фото
    Лента новостей