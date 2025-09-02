    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Bakı və Rabat şəhərlərinin qardaşlaşması təşəbbüsü müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 02 sentyabr, 2025
    • 16:35
    Bakı və Rabat şəhərlərinin qardaşlaşması təşəbbüsü müzakirə edilib

    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Nazim Səmədov və Rabat şəhərinin meri Fatiha El Mudni iki paytaxt - Bakı və Rabatın qardaşlaşması təşəbbüsünü müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Mərakeşdəki səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Bu gün səfir Nazim Səmədov Rabat şəhərinin meri Fatiha El Mudni ilə görüşüb. İki paytaxt - Bakı və Rabatın qardaşlaşması təşəbbüsü müzakirə olunub. Bu, həmçinin meri 2025-ci ilin oktyabrında Azərbaycanda keçiriləcək 3-cü Milli Şəhər Forumuna dəvət etmək imkanı olub", - paylaşımda bildirilib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Азербайджан и Марокко обсудили инициативу побратимства Баку и Рабата
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan, Morocco mull Baku-Rabat twinning initiative

