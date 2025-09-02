Bakı və Rabat şəhərlərinin qardaşlaşması təşəbbüsü müzakirə edilib
Xarici siyasət
02 sentyabr, 2025
- 16:35
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Nazim Səmədov və Rabat şəhərinin meri Fatiha El Mudni iki paytaxt - Bakı və Rabatın qardaşlaşması təşəbbüsünü müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Mərakeşdəki səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Bu gün səfir Nazim Səmədov Rabat şəhərinin meri Fatiha El Mudni ilə görüşüb. İki paytaxt - Bakı və Rabatın qardaşlaşması təşəbbüsü müzakirə olunub. Bu, həmçinin meri 2025-ci ilin oktyabrında Azərbaycanda keçiriləcək 3-cü Milli Şəhər Forumuna dəvət etmək imkanı olub", - paylaşımda bildirilib.
