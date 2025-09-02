    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Азербайджан и Марокко обсудили инициативу побратимства Баку и Рабата

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 16:19
    Азербайджан и Марокко обсудили инициативу побратимства Баку и Рабата

    Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов и мэр города Рабат Фатиха Эль Мудни обсудили инициативу побратимства двух столиц - Баку и Рабата.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Марокко на официальной странице в соцсети "X".

    "Сегодня посол Назим Самедов встретился с Фатихой Эль Мудни, мэром города Рабат. Обсуждалась инициатива побратимства двух столиц - Баку и Рабата. Это также стало возможностью пригласить госпожу мэра на 3-й Национальный городской форум в Азербайджане, который состоится в октябре 2025 года", - говорится в сообщении.

