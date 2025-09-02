Азербайджан и Марокко обсудили инициативу побратимства Баку и Рабата
- 02 сентября, 2025
- 16:19
Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов и мэр города Рабат Фатиха Эль Мудни обсудили инициативу побратимства двух столиц - Баку и Рабата.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Марокко на официальной странице в соцсети "X".
"Сегодня посол Назим Самедов встретился с Фатихой Эль Мудни, мэром города Рабат. Обсуждалась инициатива побратимства двух столиц - Баку и Рабата. Это также стало возможностью пригласить госпожу мэра на 3-й Национальный городской форум в Азербайджане, который состоится в октябре 2025 года", - говорится в сообщении.
Aujourd’hui l’ambassadeur @NazimSamadov a rencontré Mme Fatiha El Moudni, Maire de la ville de Rabat. L’initiative de jumelage des deux capitales: Bakou et Rabat, a été discutée. C’était une opportunité d’inviter Mme la Maire au 3e Forum National Urbain d’🇦🇿 en octobre 2025. pic.twitter.com/pwxp7onpbj— AzEmbassyMorocco (@AzEmbassyRabat) September 2, 2025