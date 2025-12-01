İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xarici siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:07
    İlham Əliyev Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib
    İlham Əliyev

    2025-ci il sentyabrın 20-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Ruanda Respublikasının Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycanın Elm və Təhsil Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməlidir.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Ruanda Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərəcək.

    İlham Əliyev Ruanda
    Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере образования с Руандой

