    Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере образования с Руандой

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 16:22
    Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере образования с Руандой

    Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования Республики Руанда", подписанное в городе Баку 20 сентября 2025 года.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Министерство науки и образования Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.

    Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Руанды о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

    Ильхам Алиев указ соглашение о сотрудничестве Руанда
    İlham Əliyev Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib
