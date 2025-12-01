Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере образования с Руандой
Внешняя политика
- 01 декабря, 2025
- 16:22
Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования Республики Руанда", подписанное в городе Баку 20 сентября 2025 года.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Министерство науки и образования Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.
Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Руанды о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
