Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере образования с Руандой

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством образования Республики Руанда", подписанное в городе Баку 20 сентября 2025 года.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Министерство науки и образования Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Руанды о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.