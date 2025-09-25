Azərbaycanla Anqola diplomatik şəxslərin qarşılıqlı vizadan azad edilməsi haqqında Saziş imzalayıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 21:00
    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Anqoladan olan həmkarı Tete Antonio ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, söhbət zamanı Azərbaycan-Anqola əlaqələrinin siyasi məsləhətləşmələr vasitəsilə inkişaf etdirilməsi, ticarət, iqtisadiyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub.

    Azərbaycan Afrikada tərəfdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyib

    Nazirlər "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Anqola Respublikası Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslərin qarşılıqlı vizadan azad edilməsi haqqında Saziş"i imzalayıblar.

    Azərbaycan Anqola saziş
    Foto
    Азербайджан и Ангола вводят безвизовый режим для дипломатов

