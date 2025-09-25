Azərbaycanla Anqola diplomatik şəxslərin qarşılıqlı vizadan azad edilməsi haqqında Saziş imzalayıb
- 25 sentyabr, 2025
- 21:00
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Anqoladan olan həmkarı Tete Antonio ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, söhbət zamanı Azərbaycan-Anqola əlaqələrinin siyasi məsləhətləşmələr vasitəsilə inkişaf etdirilməsi, ticarət, iqtisadiyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub.
Nazirlər "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Anqola Respublikası Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslərin qarşılıqlı vizadan azad edilməsi haqqında Saziş"i imzalayıblar.