Азербайджан и Ангола вводят безвизовый режим для дипломатов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим ангольским коллегой Тете Антониу в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе беседы обсуждались вопросы развития двусторонних отношений посредством политических консультаций, расширения сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Азербайджан подтвердил свою приверженность расширению партнерских отношений со странами Африки.

Министры подписали "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Ангола о взаимном безвизовом режиме для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта".