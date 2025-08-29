Azərbaycan və Türkiyə arasında regional məsələlər müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 29 avqust, 2025
- 20:13
Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Nuh Yılmaz Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyevlə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.
Qeyd olunub ki, Türkiyə XİN-də baş tutan görüşdə tərəflər regional məsələləri müzakirə ediblər.
