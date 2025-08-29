    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Azərbaycan və Türkiyə arasında regional məsələlər müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 29 avqust, 2025
    • 20:13
    Azərbaycan və Türkiyə arasında regional məsələlər müzakirə olunub

    Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Nuh Yılmaz Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyevlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib. 

    Qeyd olunub ki, Türkiyə XİN-də baş tutan görüşdə tərəflər regional məsələləri müzakirə ediblər.

    Türkiyə   Azərbaycan   nazir müavinləri   regional məsələlər  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Азербайджан и Турция обсудили региональные вопросы
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan and Türkiye mull regional issues

