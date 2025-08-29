    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Азербайджан и Турция обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 20:22
    Азербайджан и Турция обсудили региональные вопросы

    Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз обсудил с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчыном Рафиевым региональные вопросы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​Министерство иностранных дел Турции.

    Встреча состоялась в МИД Турции.

    Турция   Азербайджан   МИД   Ялчын Рафиев  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan və Türkiyə arasında regional məsələlər müzakirə olunub
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan and Türkiye mull regional issues

