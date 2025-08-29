Азербайджан и Турция обсудили региональные вопросы

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз обсудил с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчыном Рафиевым региональные вопросы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​Министерство иностранных дел Турции.

Встреча состоялась в МИД Турции.