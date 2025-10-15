Hikmət Hacıyev Almaniya kanslerinin müşaviri ilə görüşüb
- 15 oktyabr, 2025
- 17:38
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Berlində Federal Kanslerin Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə müşaviri Günter Sautter ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında yazıb.
Qeyd edilib ki, görüşdə iki ölkə arasında ikitərəfli və regional məsələlər müzakirə olunub:
"Regionda yaranmış yeni sülh dövrü əlaqələrimizin və Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş imkanlar açır".
In Berlin had fruitful meeting with Dr.Günter Sautter, Foreign/Security Policy Advisor to Federal Chancellor. on bilateral ties between our countries/regional issues. New era of peace in the region provides broad prospects for advancement of our ties as well as EU cooperation. pic.twitter.com/abGDeeF63T— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 15, 2025