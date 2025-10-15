İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Hikmət Hacıyev Almaniya kanslerinin müşaviri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:38
    Hikmət Hacıyev Almaniya kanslerinin müşaviri ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Berlində Federal Kanslerin Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə müşaviri Günter Sautter ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında yazıb.

    Qeyd edilib ki, görüşdə iki ölkə arasında ikitərəfli və regional məsələlər müzakirə olunub:

    "Regionda yaranmış yeni sülh dövrü əlaqələrimizin və Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş imkanlar açır".

    Azərbaycan Almaniya Hikmət Hacıyev
    Хикмет Гаджиев обсудил развитие сотрудничества с советником канцлера ФРГ
    Hikmat Hajiyev meets with advisor to German chancellor

