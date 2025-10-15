Хикмет Гаджиев обсудил развитие сотрудничества с советником канцлера ФРГ

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с советником федерального канцлера по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером.

Как передает Report, об этом он поделился на своей странице в социальной сети "Х".

"Провел плодотворную встречу в Берлине с советником федерального канцлера по внешней политике и безопасности доктором Гюнтером Зауттером по вопросам двусторонних отношений между нашими странами и региональных проблем. Новая эра мира в регионе открывает широкие перспективы для развития наших связей, а также сотрудничества с ЕС", - написал Гаджиев.