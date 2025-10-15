Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Хикмет Гаджиев обсудил развитие сотрудничества с советником канцлера ФРГ

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 17:47
    Хикмет Гаджиев обсудил развитие сотрудничества с советником канцлера ФРГ

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с советником федерального канцлера по внешней политике и безопасности Гюнтером Зауттером.

    Как передает Report, об этом он поделился на своей странице в социальной сети "Х".

    "Провел плодотворную встречу в Берлине с советником федерального канцлера по внешней политике и безопасности доктором Гюнтером Зауттером по вопросам двусторонних отношений между нашими странами и региональных проблем. Новая эра мира в регионе открывает широкие перспективы для развития наших связей, а также сотрудничества с ЕС", - написал Гаджиев.

    Азербайджан Германия Хикмет Гаджиев Гюнтер Зауттер
    Hikmət Hacıyev Almaniya kanslerinin müşaviri ilə görüşüb
    Hikmat Hajiyev meets with advisor to German chancellor

    Последние новости

    18:41

    Епископ Арагацотнской епархии взят под стражу - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    18:34

    В школу пойдут более 130 тыс. детей, опоздавших с регистрацией в первый класс

    Наука и образование
    18:22

    Ожидается открытие перехода "Рафах" в четверг при участии миссии ЕС

    Другие страны
    18:15
    Фото

    Азербайджан присоединился к платформе Китая в сфере продовольственной безопасности

    Здоровье
    18:12

    Азербайджан и Нидерланды обсудили международные и региональные вопросы

    Внешняя политика
    18:02

    В Азербайджане оборот объектов общепита вырос на 13,2%

    Бизнес
    17:58

    В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 людям

    Другие страны
    17:53
    Фото

    Участникам форума NUFA3 организован ознакомительный тур в Шуше

    Инфраструктура
    17:51
    Фото

    Сахиба Гафарова приняла нового генсека ТЮРКПА

    Милли Меджлис
    Лента новостей