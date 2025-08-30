    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çində işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 30 avqust, 2025
    • 16:06
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çində işgüzar səfərdədir

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin dəvəti ilə avqustun 30-da bu ölkəyə işgüzar səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, Tiencin şəhərinin Binxay Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qavorul dəstəsi düzülmüşdü.

    Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Çin Xalq Respublikasının Sənaye və informasiya texnologiyaları naziri Li Leçen və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    İlham Əliyev   Mehriban Əliyeva   Azərbaycan   Çin   işgüzar səfər  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev arrives in China for working visit

    Son xəbərlər

    16:27

    Anar Quliyev: "Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı çox yüksək səviyyədə təşkil olundu"

    Fərdi
    16:11

    Almaniya Avropa Komissiyasının İsrailə qarşı sanksiyalar barədə təklifini rədd edir

    Digər ölkələr
    16:09

    Azərbaycan meyvə-tərəvəz idxalını və ixracını artırıb

    Biznes
    16:06

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çində işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:41

    Nigeriyada qayıq batıb, 13 nəfər ölüb, 20-dən çox insan itkin düşüb

    Digər ölkələr
    15:35

    Azərbaycanda tikinti icazələri daha əlçatan olacaq

    İnfrastruktur
    15:34

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:30

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "UEFA Çempionlar Liqasının ilk iki matçında futzalçılar bütün tapşırıqları yerinə yetirdi"

    Futbol
    15:26

    Məsud Pezeşkian Armen Qriqoryanla Tehran və İrəvan arasındakı münasibətləri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti