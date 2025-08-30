Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çində işgüzar səfərdədir
Xarici siyasət
- 30 avqust, 2025
- 16:06
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin dəvəti ilə avqustun 30-da bu ölkəyə işgüzar səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, Tiencin şəhərinin Binxay Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qavorul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Çin Xalq Respublikasının Sənaye və informasiya texnologiyaları naziri Li Leçen və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
