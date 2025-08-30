Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай
Внешняя политика
- 30 августа, 2025
- 16:08
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 августа прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику по приглашению Председателя этой страны Си Цзиньпина.
Как сообщает Report, в международном аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр промышленности и информационных технологий КНР Ли Лэчэн и другие официальные лица.
