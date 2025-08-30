Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    30 августа, 2025
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 августа прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику по приглашению Председателя этой страны Си Цзиньпина.

    Как сообщает Report, в международном аэропорту Биньхай города Тяньцзинь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

    Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр промышленности и информационных технологий КНР Ли Лэчэн и другие официальные лица.

