    Dövlət başçısı: Pakistan hərbçilərinin paradda iştirakı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:35
    Pakistan dövləti və xalqı 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycana dəstək və həmrəylik göstərmişdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda çıxışı zamanı deyib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb:

    "Bu gün ilk dəfə olaraq Azadlıq meydanında Pakistan hərbçiləri də bizimlə bərabər iştirak edirlər. Bu, üç ölkənin - Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür".

    Президент: Сегодня впервые пакистанские военнослужащие участвуют вместе с нами на площади Азадлыг
    President: Participation of Pakistani servicemen in parade manifests unity of peoples and armies of Azerbaijan, Türkiye, and Pakistan

