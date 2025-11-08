Dövlət başçısı: Pakistan hərbçilərinin paradda iştirakı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 13:35
Pakistan dövləti və xalqı 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycana dəstək və həmrəylik göstərmişdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda çıxışı zamanı deyib.
Dövlət başçısı vurğulayıb:
"Bu gün ilk dəfə olaraq Azadlıq meydanında Pakistan hərbçiləri də bizimlə bərabər iştirak edirlər. Bu, üç ölkənin - Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür".
Son xəbərlər
14:28
Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edibHərbi
14:27
Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçibHərbi
14:25
Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndiribXarici siyasət
14:25
Foto
Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlibFərdi
14:22
Video
Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanırXarici siyasət
14:22
Foto
Video
Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi paradda hərbçilərin keçidi başlayıb - YENİLƏNİB-2Hərbi
14:17
Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəmXarici siyasət
14:17
Pakistanın Baş naziri: Məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıdışını görmək ruhlandırırXarici siyasət
14:15