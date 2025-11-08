Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Президент: Сегодня впервые пакистанские военнослужащие участвуют вместе с нами на площади Азадлыг

    • 08 ноября, 2025
    • 13:40
    Президент: Сегодня впервые пакистанские военнослужащие участвуют вместе с нами на площади Азадлыг

    Сегодня впервые пакистанские военнослужащие участвуют вместе с нами на площади Азадлыг.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

    "Государство и народ Пакистана проявили поддержку и солидарность с Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне. Сегодня впервые пакистанские военнослужащие участвуют вместе с нами на площади Азадлыг. Это проявление единства народов и армий трех стран – Азербайджана, Турции, Пакистана", - сказал глава государства.

