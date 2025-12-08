İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Atletiko"nun müdafiəçisi UEFA Çempionlar Liqası oyununu buraxacaq

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:27
    İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Kleman Lanqle Niderlandda PSV-yə qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda iştirak etməyəcək.

    "Report" Madrid təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, müdafiəçi kollektivlə birlikdə səfərə yollanmayıb.

    O, "Atletik"ə uduzduqları (0:1) La Liqa matçında zədələndiyi üçün qarşılaşmanı buraxacaq.

    Əvəzində Conni Kardozo sıraya dönüb.

    Qeyd edək ki, PSV - "Atletiko" oyunu dekabrın 9-da keçiriləcək.

