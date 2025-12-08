"Atletiko"nun müdafiəçisi UEFA Çempionlar Liqası oyununu buraxacaq
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 16:27
İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Kleman Lanqle Niderlandda PSV-yə qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda iştirak etməyəcək.
"Report" Madrid təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, müdafiəçi kollektivlə birlikdə səfərə yollanmayıb.
O, "Atletik"ə uduzduqları (0:1) La Liqa matçında zədələndiyi üçün qarşılaşmanı buraxacaq.
Əvəzində Conni Kardozo sıraya dönüb.
Qeyd edək ki, PSV - "Atletiko" oyunu dekabrın 9-da keçiriləcək.
