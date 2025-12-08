Beyləqanda avtomobil qəzası olub, dörd nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 08 dekabr, 2025
- 16:32
Beyləqan rayonunda baş verəön avtomobil qəzasında dörd nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Birinci Aşıqlı kəndi ərazində qeydə alınıb.
Qəza nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Süleymanlı Sahil Eldəniz oğlu, Abdullayev Abbas Ramil oğlu (2003), Allahverdiyev Mikayıl Elmar oğlu (2004) və Əhmədli Ümid Anar oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır
