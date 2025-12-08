İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Şabranda çay yatağı "zibil poliqonu"na çevrilib, icra hakimiyyəti cərimələrin tətbiqinə hazırlaşır

    Ekologiya
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:33
    Şabranda çay yatağı zibil poliqonuna çevrilib, icra hakimiyyəti cərimələrin tətbiqinə hazırlaşır

    Dəvəçiçay çayının Şabran şəhərindən keçən hissəsinin müxtəlif tullantılarla doldurulması əraziyə zibil atan sakinlərin cərimələnməsini gündəmə gətirib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Dəvəçiçay çayının Şabran şəhərinin mərkəzindən keçən hissəsi məişət tullantıları, plastik qablar və tikinti qalıqları ilə zibillənib.

    Bəzi sakinlərin tullantıları birbaşa çay yatağına atması nəticəsində burada qalaqlanan zibillər, həmçinin çaya axıdılan çirkab suları ətrafa dözülməz üfunət qoxusu yayır. Bu isə ekosistemə ziyan vurmaqla yanaşı, yerli sakinlərin sağlamlığına da ciddi təhlükə yaradır.

    Yaranmış vəziyyətlə bağlı "Report"un yerli bürosunun sorğusunu cavablandıran Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Daşqın Məmmədov bildirib ki, qeyd olunan zonada təmizliyin qorunması üçün davamlı monitorinqlər keçirilir:

    Daşqın Məmmədov

    "Sözügedən ərazidə də mütəmadi olaraq təmizlik işləri həyata keçirilir. Dəvəçiçay çayına atılan tullantılar yaxın günlərdə ərazidən götürüləcək, çay yatağı yenidən təmizlənəcək. Bununla yanaşı, vətəndaşların məsuliyyətsiz davranışlarının qarşısını almaq məqsədilə cərimələrin tətbiq edilməsi üçün də müvafiq işlərə başlanılıb".

    Şabran Dəvəçiçay Məişət tullantıları zibil

    Son xəbərlər

    17:06

    Tenerifedə nəhəng dalğaların sahilə vurması nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:02

    Nazir müavini: "Süni intellekt dayanıqlı kənd təsərrüfatı üçün yeni düşüncə tərzidir"

    ASK
    16:58

    Azərbaycanda dövlət orqanlarında kadr məsələləri üzrə ştat vahidi müəyyənləşib

    Biznes
    16:55

    Xüsusi icra məmurunun standart haqqının hesablanması meyarları və hədləri təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    16:54

    Azərbaycanda AZQR kod-la ödənişlərə dair tələblər təsdiq edilib

    Maliyyə
    16:51

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat verib

    Komanda
    16:50

    Cənubi Koreya səfiri: Qarabağda kəhrizlərin bərpasında iştirak edirik

    Xarici siyasət
    16:48

    "Tottenhem"in sabiq futbolçusunu şantaj edənlər həbs olunublar

    Futbol
    16:48

    DSK yanında Statistika Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti