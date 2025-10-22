İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:08
    ATƏT sədrinin Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə onlayn görüşü olub

    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti ilə onlayn görüş keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Bu gün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti ilə ilhamverici onlayn görüş keçirdim. Qeyri-hökumət təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər və digər vətəndaş cəmiyyəti subyektləri demokratiyanın dayanıqlılığının təməlidir", - o qeyd edib.

