Валтонен: Провела вдохновляющую онлайн-встречу с гражданским обществом Азербайджана
- 22 октября, 2025
- 16:00
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен провела онлайн-встреча с гражданским обществом Азербайджана.
Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.
"Сегодня у меня состоялась очень вдохновляющая онлайн-встреча с гражданским обществом Азербайджана, работа которого имеет первостепенное значение. Неправительственные организации, правозащитники, журналисты и другие субъекты гражданского общества являются основой устойчивости демократии", - отметила она.
Today I had a very inspiring online meeting with Azerbaijani civil society, whose work is of utmost importance. Non-governmental organizations, human rights defenders, journalists, and other civil society actors are the lifeblood of democratic resilience. #OSCE25FI @Finland_OSCE pic.twitter.com/2p9VMSZtJs— Elina Valtonen (@elinavaltonen) October 22, 2025