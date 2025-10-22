Валтонен: Провела вдохновляющую онлайн-встречу с гражданским обществом Азербайджана

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 16:00
    Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен провела онлайн-встреча с гражданским обществом Азербайджана.

    Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

    "Сегодня у меня состоялась очень вдохновляющая онлайн-встреча с гражданским обществом Азербайджана, работа которого имеет первостепенное значение. Неправительственные организации, правозащитники, журналисты и другие субъекты гражданского общества являются основой устойчивости демократии", - отметила она.

    Элина Валтонен ОБСЕ Азербайджан гражданское общество
    ATƏT sədrinin Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə onlayn görüşü olub
    Valtonen: Held inspiring online meeting with Azerbaijani civil society

