Валтонен: Провела вдохновляющую онлайн-встречу с гражданским обществом Азербайджана

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен провела онлайн-встреча с гражданским обществом Азербайджана.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети Х.

"Сегодня у меня состоялась очень вдохновляющая онлайн-встреча с гражданским обществом Азербайджана, работа которого имеет первостепенное значение. Неправительственные организации, правозащитники, журналисты и другие субъекты гражданского общества являются основой устойчивости демократии", - отметила она.