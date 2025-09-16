İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Xarici siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 12:13
    Antalyada Azərbaycan Mədəniyyət Elçilərinin I Forumu keçiriləcək

    Mədəniyyət Nazirliyi və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə noyabrın 3-5-də Azərbaycan Mədəniyyət Elçilərinin I Forumu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq.

    Forum çərçivəsində mədəniyyət elçiləri şəbəkəsinin fəaliyyəti əsasında Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq müstəvidə təbliği, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri və Azərbaycan Evləri ilə mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Proqramda panel sessiyaları və müzakirələr, milli mədəni irs nümunələrindən ibarət sərgi və konsert proqramı təşkil ediləcək. Forum iştirakçıları, həmçinin Antalya şəhərində Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən noyabrın 1-9-da keçiriləcək "Mədəniyyət Yolu" Festivalında iştirak edəcəklər. Azərbaycan sözügedən festivalda fəxri qonaq statusunda təmsil olunacaq.

    Azərbaycan Mədəniyyət Elçilərinin I Forumu Antalya Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Mədəniyyət Nazirliyi
    В Анталии пройдет I Форум Послов культуры Азербайджана
    Antalya to host 1st Forum of Azerbaijani Cultural Ambassadors

