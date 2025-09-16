В Анталии пройдет I Форум Послов культуры Азербайджана

В турецком городе Анталья 3-5 ноября состоится I Форум Послов культуры Азербайджана при организации Министерства культуры и Государственного комитета по работе с диаспорой.

Как сообщает Report, в рамках форума планируется продвижение азербайджанской культуры на международной арене через деятельность сети послов культуры, а также развитие сотрудничества между деятелями культуры и Центрами Азербайджанской культуры и Азербайджанскими Домами в разных странах.

Запланированы панельные сессии и дискуссии, выставка образцов национального культурного наследия и концертная программа.

Участники форума также примут участие в Фестивале "Путь культуры", который организует Министерство культуры и туризма Турции в Анталье с 1 по 9 ноября. Азербайджан будет представлен на данном фестивале в статусе почетного гостя.

Азербайджанские деятели культуры, проживающие за рубежом, могут зарегистрироваться до 1 октября 2025 года через страницу https://culture.fillout.com/elchiler.