Aktauda AZAL təyyarəsi qəzasının qurbanlarının xatirəsi anılıb
- 25 dekabr, 2025
- 17:12
Aktauda dekabrın 25-də AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı Azərbaycanın Baş konsulluğu tərəfindən anım mərasimi təşkil olunub.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına əsasən, tədbir qəzanın baş verdiyi ərazidə keçirilib.
Tədbirdə Baş konsulluğumuzun əməkdaşları, o cümlədən Türkiyə, İran, Özbəkistan, Türkmənistan Respublikasının Aktaudakı baş konsulları və diplomatları, Manqistau vilayət Xalq Assambleyasının və Ağsaqqallar Şurasının sədrləri, Ş.Yessenov adına Xəzər Texnologiya və Mühəndislik Universitetinin müəllim və tələbələri, Azərbaycan diasporunun üzvləri, yerli ictimaiyyətin və KİV-lərin nümayəndələri iştirak ediblər.
Baş konsul Ayxan Süleymanlı öz çıxışında Qazaxıstan tərəfinin baş vermiş faciəyə həssaslıq nümayiş etdirdiyini, qəza baş verdikdən sonra dərhal axtarış-xilasetmə əməliyyatının həyata keçirilməsində yüksək operativlik nümayiş olunduğunu, xəsarət alanlara və yaralananlara təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərildiyini, sağ qalan Azərbaycan vətəndaşlarının, habelə həlak olan şəxslərin nəşlərinin Azərbaycana gətirilməsində, o cümlədən hadisə ilə bağlı bütün məsələlərdə yaxından dəstək verdiyini qeyd edib.
A.Süleymanlı həmçinin bildirmişdir ki, pilotların qəhrəmanlığı olmasaydı bəlkə də, həlak olanların və yaralananların sayı daha da çox ola bilərdi.
Çıxışının sonunda A.Süleymanlı Rusiya Federasiyasının bu hadisəyə hüquqi qiymət verəcəyinə ümid etdiklərini bildirib.