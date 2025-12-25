В Актау почтили память жертв крушения самолета AZAL

В городе Актау (Казахстан) 25 декабря прошло мероприятие, приуроченное к годовщине крушения пассажирского самолёта авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщило казахстанское бюро Report, церемония, организованная Генеральным консульством Азербайджана, прошла непосредственно на месте трагедии, где год назад потерпел крушение азербайджанский самолет.

Участники почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы, были прочитаны аяты из Корана.

В мероприятии приняли участие сотрудники Генерального консульства Азербайджана в Актау, дипломаты из Турции, Ирана, Узбекистана и Туркменистана, представители Ассамблеи народа Мангистауской области и Совета аксакалов, профессорско-преподавательский состав и студенты Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, представители азербайджанской диаспоры, общественности и средств массовой информации.

Генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы отметил высокую оперативность казахстанской стороны в первые часы после катастрофы, подчеркнул слаженную работу поисково-спасательных служб и своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим. Он выразил благодарность казахстанскому народу и властям Казахстана за поддержку, оказанную Азербайджану в этот трудный момент.

По его словам, если бы не героизм пилотов, то число погибших и пострадавших в результате трагедии могло быть еще больше.

А.Сулейманлы выразил надежду, что Российская Федерация даст правовую оценку этой трагедии.

В ходе церемонии представители азербайджанской диаспоры и Совета аксакалов Ассамблеи народов Казахстана подчеркнули значение солидарности и взаимной поддержки между братскими народами в моменты общих испытаний.

По инициативе азербайджанской диаспоры был организован поминальный эхсан в память о погибших.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL и выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку-Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Потеряв управление, воздушное судно было направлено в сторону города Актау (Республика Казахстан), где совершило аварийную посадку. Из находившихся на борту 67 человек 38 погибли, 29 выжили.

За проявленные мужество, высокий профессионализм и верность служебному долгу погибшим членам экипажа - Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу и Алиевой Хокуме Джалил гызы - посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Выжившие члены экипажа - Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы - награждены орденом "Рашадат" I степени.