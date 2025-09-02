    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Aİ-nin yeni səfiri Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 02 sentyabr, 2025
    • 16:28
    Aİ-nin yeni səfiri Azərbaycana gəlib

    Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Marijana Kujundjiç Bakıya gəlib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyindən bildirilib. 

    Qeyd edilib ki, bu təyinatdan öncə Marijana Kujundjiç Avropa İttifaqının Brüsseldə Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsində (PSK) Xorvatiyanın nümayəndəsi olaraq çalışıb.

    O, əvvəllər Xorvatiyanın Aİ yanında Daimi Nümayəndəliyində və Xorvatiyanın Xarici İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    New EU ambassador arrives in Azerbaijan

