    Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 16:44
    Новоназначенный посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич прибыла в Баку.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

    Отмечается, что до этого назначения Марияна Куюнджич работала представителем Хорватии в Комитете по политике и безопасности Европейского союза в Брюсселе.

    Ранее она занимала различные должности в Постоянном представительстве Хорватии при ЕС и в Министерстве иностранных дел Хорватии.

