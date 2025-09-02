Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

Новоназначенный посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич прибыла в Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

Отмечается, что до этого назначения Марияна Куюнджич работала представителем Хорватии в Комитете по политике и безопасности Европейского союза в Брюсселе.

Ранее она занимала различные должности в Постоянном представительстве Хорватии при ЕС и в Министерстве иностранных дел Хорватии.