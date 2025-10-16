Aİ azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcək
Xarici siyasət
- 16 oktyabr, 2025
- 13:48
Avropa İttifaqı azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbəri Mariyana Kuyundziç bu gün Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib.
Görüşdə həmçinin Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
14:39
Azərbaycan və Çin bank sektorunda əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə edibMaliyyə
14:38
Peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi yeni qaydada müəyyən ediləcək - ƏLAVƏ OLUNUBMilli Məclis
14:17
Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilibDigər ölkələr
14:13
Gürcüstan DİN ATƏT sədrini təxminən 2 min dollar cərimələyibRegion
14:12
İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olubDigər ölkələr
14:12
ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlərMaliyyə
14:12
Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyibDigər ölkələr
14:07
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıbİncəsənət
14:04
Foto