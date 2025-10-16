İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Aİ azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:48
    Aİ azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcək

    Avropa İttifaqı azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbəri Mariyana Kuyundziç bu gün Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən deyib.

    Görüşdə həmçinin Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в разминировании
    EU to continue to support Azerbaijan in demining its territories

