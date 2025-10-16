ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в разминировании

Европейский союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный глава представительства Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.