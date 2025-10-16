ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в разминировании

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 14:06
    Европейский союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

    Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный глава представительства Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

    На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.

    Ильхам Алиев Марияна Куюнджич Евросоюз разминирование территорий
    Aİ azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcək
    EU to continue to support Azerbaijan in demining its territories

