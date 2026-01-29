İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    ABŞ səfirliyi "Qarabağ"ı Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə çıxması münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 29 yanvar, 2026
    • 15:45
    ABŞ səfirliyi Qarabağı Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə çıxması münasibətilə təbrik edib

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi "Qarabağ"ı Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə çıxması münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

    "ABŞ Səfirliyi Qarabağ FK-ni UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə yüksəlməsi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir. Bu, Azərbaycan futbolu tarixində ilk belə nailiyyətdir! Bu uğur Avropanın ən mötəbər futbol səhnəsində nümayiş etdirilən əzmkarlığın, yüksək intizamın və peşəkar ustalığın nəticəsi olan ardıcıl güclü çıxışların məntiqi yekunudur. ABŞ iyun ayında FIFA Dünya Çempionatına ev sahibliyi etməyə hazırlaşarkən idmanın insanları bir araya gətirmək, sərhədləri və mədəni fərqləri aşmaq kimi bənzərsiz gücünü bir daha xatırlayırıq. Dünyanın dörd bir yanında azarkeşlərə futbolun sevincini yaşadan daha çox unudulmaz anların olacağına inanırıq!", - deyə paylaşımda qeyd olunub.

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Çempionlar Liqası Qarabağ
    Посольство США поздравило "Карабах" с выходом в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
    US Embassy congratulates Qarabag FK on reaching UEFA Champions League playoff

