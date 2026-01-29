Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Посольство США поздравило Карабах с выходом в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Посольство США в Баку поздравило футбольный клуб "Карабах" с историческим достижением для азербайджанского футбола - выходом в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства в социальной сети.

    "Этот успех стал результатом серии сильных и уверенных выступлений, которые продемонстрировали решимость, дисциплину и высокий класс команды на футбольной арене Европы", - отмечается в сообщении.

    В публикации также подчеркивается, что на фоне подготовки Соединенных Штатов к проведению чемпионата мира по футболу, такие достижения напоминают об уникальной способности футбола объединять людей, преодолевая границы и культуры.

    "Желаем "Карабаху" дальнейших успехов в предстоящих матчах и еще многих незабываемых моментов, приносящих радость футбольным болельщикам по всему миру", - говорится в публикации.

    Отметим, что "Карабах" с 10 очками занял 22-е место в общем этапе Лиги чемпионов.

    В плей-офф команде сыграет с английским "Ньюкаслом" или французским ПСЖ. Жеребьевка состоится 30 января.

    ABŞ səfirliyi "Qarabağ"ı Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə çıxması münasibətilə təbrik edib
    US Embassy congratulates Qarabag FK on reaching UEFA Champions League playoff
