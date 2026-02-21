Ötən ay Azərbaycanda 18 milyon tondan çox yük daşınıb
İnfrastruktur
- 21 fevral, 2026
- 15:14
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 18,3 milyon ton yük daşıyıb.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni ayı ilə 0,1 milyon ton və ya 0,5 % azdır.
Hesabat dövründə nəqliyyatçılar 167,8 milyon sərnişinə xidmət göstəriblər. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,6 milyon sərnişin və ya 6,7 % çoxdur.
Yanvarda qeyri-dövlət sektoruna məxsus nəqliyyat vasitələri ilə daşınmış yüklərin həcmi 3,9 % artıb, daşınmış yüklərin ümumi həcmində bu sektorun xüsusi çəkisi 78 % təşkil edib.
