В Азербайджане в январе грузоперевозки превысили 18 млн тонн

В Азербайджане в январе текущего года хозяйствующие субъекты, действующие в транспортном секторе, перевезли 18,3 млн тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,1 млн тонн (на 0,5%) меньше, чем в январе 2025 года.

В январе объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 3,9%, а доля частного сектора в общем объеме грузоперевозок составила 78%.

По данным статистики, в отчетном периоде хозяйствующими субъектами также перевезено 167,8 млн пассажиров, что на 10,6 млн (на 6,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.