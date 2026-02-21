В Азербайджане в январе грузоперевозки превысили 18 млн тонн

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Инфраструктура
    • 21 февраля, 2026
    • 15:55
    В Азербайджане в январе текущего года хозяйствующие субъекты, действующие в транспортном секторе, перевезли 18,3 млн тонн грузов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,1 млн тонн (на 0,5%) меньше, чем в январе 2025 года.

    В январе объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 3,9%, а доля частного сектора в общем объеме грузоперевозок составила 78%.

    По данным статистики, в отчетном периоде хозяйствующими субъектами также перевезено 167,8 млн пассажиров, что на 10,6 млн (на 6,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

