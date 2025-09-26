İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Atəşgah məbədini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 16:24
    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Atəşgah məbədini ziyarət edib

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlo Atəşgah məbədini ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin sosial media hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, E.Karlo Azərbaycan mədəniyyəti ilə tanışlıq məqsədilə ilkin olaraq "Odlar Yurdu"nun ruhunu əks etdirən Atəşgah məbədini seçib.

    "O, tarixin, inancın və ənənənin qovuşduğu bu məkanda Azərbaycanın zəngin mədəni irsini və xalqlarımız arasındakı dostluğun səmimiyyətini hiss etdi", - deyə qeyd olunub.

    E.Karlo Atəşgahdan videomüraciətində vurğulayıb ki, 20 ildən çoxdur ölkəsinə diplomat kimi xidmət edir:

    "Buraya gəldiyimdən bəri Azərbaycan xalqının mənə göstərdiyi yüksək səmimiyyət və qonaqpərvərliyi çox yüksək qymətləndirirəm. Bu gün ilk dəfə Atəşgahda olmaqdan çox şadam".

    Emi Karlo ABŞ səfirliyi Atəşgah
    Заместитель главы дипмиссии США в Азербайджане посетила храм Атешгях
    US chargé d'affaires visits Ateshgah Temple in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    17:46
    Foto

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscidində anılıb

    Xarici siyasət
    17:45

    Netanyahu İrana qarşı sanksiyaların dərhal bərpa olunmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    17:43

    ADB Hövsan stansiyasının modernizasiyasına özəl sektorun cəlb olunmasını tövsiyə edir

    İnfrastruktur
    17:43

    BMT tribunasında Zəfər çıxışı - Azərbaycanın dünya siyasətində artan rolunun təsdiqi - ŞƏRH

    Analitika
    17:42
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində Anım Gününə həsr olunmuş ədəbi-bədii tədbir keçirilib

    Biznes
    17:41

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstan ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    17:39

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Yarımfinalda rəqiblərimiz güclü idi"

    Fərdi
    17:36

    Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblar

    Digər ölkələr
    17:35
    Foto

    Litvanın Bakıdakı səfirliyində Avropa Dilləri Günü qeyd edilib

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti