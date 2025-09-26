Заместитель главы дипмиссии США в Азербайджане посетила храм Атешгях
- 26 сентября, 2025
- 16:41
Заместитель главы дипмиссии США в Азербайджане Эми Карло посетила храм Атешгях в Баку.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства в соцсетях.
Отмечается, что для ознакомления с азербайджанской культурой Карло выбрала храм Атешгях, отражающий дух "Страны огней".
"Она ощутила богатое культурное наследие Азербайджана и искренность дружбы между нашими народами в месте, где сливаются история, вера и традиции", - говорится в сообщении.
В своем видеообращении из храма Карло подчеркнула, что служит своей стране в качестве дипломата более 20 лет.
"Я очень высоко ценю искренность и гостеприимство, которые азербайджанский народ проявил ко мне с момента моего приезда сюда. Я очень рада впервые побывать сегодня в Атешгяхе", - сказала она.