    Заместитель главы дипмиссии США в Азербайджане посетила храм Атешгях

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 16:41
    Заместитель главы дипмиссии США в Азербайджане посетила храм Атешгях

    Заместитель главы дипмиссии США в Азербайджане Эми Карло посетила храм Атешгях в Баку.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства в соцсетях.

    Отмечается, что для ознакомления с азербайджанской культурой Карло выбрала храм Атешгях, отражающий дух "Страны огней".

    "Она ощутила богатое культурное наследие Азербайджана и искренность дружбы между нашими народами в месте, где сливаются история, вера и традиции", - говорится в сообщении.

    В своем видеообращении из храма Карло подчеркнула, что служит своей стране в качестве дипломата более 20 лет.

    "Я очень высоко ценю искренность и гостеприимство, которые азербайджанский народ проявил ко мне с момента моего приезда сюда. Я очень рада впервые побывать сегодня в Атешгяхе", - сказала она.

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Atəşgah məbədini ziyarət edib
    US chargé d'affaires visits Ateshgah Temple in Azerbaijan

    Лента новостей