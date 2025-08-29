    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edib

    Xarici siyasət
    • 29 avqust, 2025
    • 22:20
    ABŞ Dövlət Departamenti, 8 avqustda Vaşinqton sammiti çərçivəsində ABŞ, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış sənədləri dərc edib.

    "Report" xəbər verir ki, Dövlət Departamenti Vaşinqtondakı tarixi sammitin Cənubi Qafqaz bölgəsində sülh üçün yeni dövr kimi xatırladıb.

    "Birləşmiş Ştatlar, Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası ilə birlikdə, 8 avqust tarixində Prezident Donald Tramp, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinanın baş naziri arasında keçirilən tarixi iclasdan son sənədlər təqdim olunur", - bəyanatda deyilir.

    Dövlət Departamenti Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın Baş nazirinin Vaşinqtonda, ABŞ-nin Kolumbiya dairəsindəki görüşlərinin ardından birgə bəyannaməsini, Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə Strateji İşçi Qrupunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Anlaşma Memorandumunu, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti ilə Ermənistan Respublikası Hökuməti arasında anlaşma memorandumunu, Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistan Respublikası Hökuməti arasında enerji təhlükəsizliyi sahəsindəki tərəfdaşlıq ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma memorandumunu dərc edib.

