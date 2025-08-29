Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Американский Госдепартамент опубликовал документы, подписанные между США, Азербайджаном и Арменией в рамках Вашингтонского саммита 8 августа.

Как сообщает Report, в Госдепартаменте напомнили, что исторический саммит в Вашингтоне знаменует новую эру мира в регионе Южного Кавказа.

"Соединенные Штаты совместно с Республикой Армения и Республикой Азербайджан настоящим публикуют окончательные документы с исторической встречи, состоявшейся 8 августа между президентом Дональдом Трампом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в заявлении.

Опубликованы следующие подписанные документы:

- Совместная декларация президента Азербайджана и премьер-министра Армении по итогам их встречи в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки;

- Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Азербайджан относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Республикой Азербайджан;

- Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов и правительством Республики Армения относительно партнерства по наращиванию потенциала "Перекресток мира";

- Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Армения относительно партнерства в области инноваций в сфере искусственного интеллекта и полупроводников;

- Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Армения относительно партнерства в области энергетической безопасности.