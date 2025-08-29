    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

    Внешняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 21:32
    Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

    Американский Госдепартамент опубликовал документы, подписанные между США, Азербайджаном и Арменией в рамках Вашингтонского саммита 8 августа.

    Как сообщает Report, в Госдепартаменте напомнили, что исторический саммит в Вашингтоне знаменует новую эру мира в регионе Южного Кавказа.

    "Соединенные Штаты совместно с Республикой Армения и Республикой Азербайджан настоящим публикуют окончательные документы с исторической встречи, состоявшейся 8 августа между президентом Дональдом Трампом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в заявлении.  

    Опубликованы следующие подписанные документы:

    - Совместная декларация президента Азербайджана и премьер-министра Армении по итогам их встречи в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки;

    - Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Азербайджан относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Республикой Азербайджан;

    - Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов и правительством Республики Армения относительно партнерства по наращиванию потенциала "Перекресток мира";

    - Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Армения относительно партнерства в области инноваций в сфере искусственного интеллекта и полупроводников; 

    - Меморандум о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Армения относительно партнерства в области энергетической безопасности.

    США   Азербайджан   Армения   Вашингтонский саммит   Ильхам Алиев   Дональд Трамп   Никол Пашинян  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edib

    Последние новости

    23:09

    В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар

    В регионе
    22:43

    Украина назвала членство в ЕС основой системы будущих гарантий безопасности

    Другие страны
    22:38

    В США предложили новые визовые ограничения для китайских журналистов

    Другие страны
    22:19

    Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:59

    Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:54

    Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:34
    Фото

    Показания обвиняемого на предварительном следствии в очередной раз подтвердили, что Армения перебрасывала на некогда оккупированные территории Азербайджана оружие, боеприпасы и живую силу

    Внутренняя политика
    21:32

    Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

    Внешняя политика
    21:23

    Израиль заявил о ликвидации лидера палестинской ячейки ИГ в секторе Газа

    Другие страны
    Лента новостей