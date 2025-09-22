İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Abdullah Alsuiry: "Azərbaycan şəhərlərinin baş planları investisiyalara və turizmə təkan verəcək"

    Turizm
    22 sentyabr, 2025
    19:52
    Abdullah Alsuiry: Azərbaycan şəhərlərinin baş planları investisiyalara və turizmə təkan verəcək

    Turizm sektoru qlobal miqyasda təxminən 357 milyon insana məşğulluq imkanı yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "New Murabba Development" şirkətinin direktoru Abdullah Alsuiry Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF 2025) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, turizm dünya iqtisadiyyatının aparıcı və strateji sahələrindən biridir:

    "O, iş yerlərinin yaradılması ilə yanaşı, həm də şəhərlərin və regionların davamlı inkişafına mühüm töhfə verir".

    A.Alsuiry vurğulayıb ki, baş planların hazırlanması şəhərlərin dayanıqlı inkişafına şərait yaradır, investorların cəlb olunmasını asanlaşdırır və turizm infrastrukturunun formalaşmasına zəmin yaradır.

    "Azərbaycanın şəhərləri üçün baş planların hazırlanması bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu yanaşma təkcə regionların deyil, həm də Bakıətrafı ərazilərin inkişafına güclü təkan verəcək", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, böyük və yüksək keyfiyyətli hotellərin, müasir istirahət mərkəzlərinin və əyləncə məkanlarının mövcudluğu turistlərin seçimində əsas rol oynayır: "Hər bir ölkənin güclü turizm brendinə sahib olması vacibdir".

    O əlavə edib ki, müasir şəhərsalma yanaşmaları yüksək keyfiyyətli insan kapitalının - istedadlı peşəkarların və yaradıcı gənclərin cəlb olunmasına xidmət etməlidir: "Məsələn, Ər-Riyad üçün yaradılan yeni şəhər mərkəzləri həm iş, həm də yaşayış üçün müasir mühit təqdim edir".

