    Абдулла Аль-Суири: Генпланы азербайджанских городов дадут стимул для инвестиций и туризма

    Туризм
    • 22 сентября, 2025
    • 20:12
    Абдулла Аль-Суири: Генпланы азербайджанских городов дадут стимул для инвестиций и туризма

    Глобальный туризм создает возможности для трудоустройства почти 357 млн человек.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор компании New Murabba Development Абдулла Аль-Суири на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, туризм является одной из ведущих и стратегических отраслей мировой экономики: "Он не только создает рабочие места, но и вносит важный вклад в устойчивое развитие городов и регионов".

    Он подчеркнул, что разработка генеральных планов создает условия для устойчивого развития городов, облегчает привлечение инвесторов и закладывает основу для формирования туристической инфраструктуры: "Разработка генеральных планов для городов Азербайджана имеет особое значение в этом отношении. Этот подход даст толчок развитию не только регионов, но и пригорода Баку".

    Аль-Суири отметил, что наличие крупных и высококачественных отелей, современных центров отдыха и развлекательных зон являются главными факторами для туристов: "Важно, чтобы каждая страна имела сильный туристический бренд".

    Он добавил, что современные градостроительные подходы должны служить привлечению высококачественного человеческого капитала - талантливых профессионалов и творческой молодежи: "Например, новые городские центры, созданные для Эр-Рияда (Саудовская Аравия), представляют современную среду как для работы, так и для проживания".

    Лента новостей