İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü

    Yaxın vaxtlarda şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillər veriləcək

    Sosial müdafiə
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:55
    Yaxın vaxtlarda şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillər veriləcək

    Yaxın vaxtlarda şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə mənzillər veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov qurumun 2025-ci il üzrə hesabat tədbirində məlumat verib.

    O qeyd edib ki, eyni zamanda Çernobıl qəzası ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə də bu il üzrə mənzil verilməsi prosesinə də başlanılacaq.

    Sosial Xidmətlər Agentliyi şəhid ailələri Çernobıl qəzası
    Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время

    Son xəbərlər

    12:42

    Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında məsləhətləşmələr keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    12:39

    ACF prezidentinin müşaviri: "Cüdo qaydalarındakı dəyişiklikləri idmançılara tez çatdırmağa çalışırıq"

    Fərdi
    12:35

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:34

    Ombudsman Səbinə Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı bəyanat verib

    Daxili siyasət
    12:32

    "Tottenhem" Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyir

    Futbol
    12:31

    Serbiya Prezidenti WUF13-də iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    12:29

    Çexiyanın Baş nazirinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    12:28
    Foto
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edib

    Hadisə
    12:23

    Lerikin 80 kəndi işıqsız qalıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti