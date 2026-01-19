Yaxın vaxtlarda şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillər veriləcək
Sosial müdafiə
- 19 yanvar, 2026
- 11:55
Yaxın vaxtlarda şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə mənzillər veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov qurumun 2025-ci il üzrə hesabat tədbirində məlumat verib.
O qeyd edib ki, eyni zamanda Çernobıl qəzası ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə də bu il üzrə mənzil verilməsi prosesinə də başlanılacaq.
