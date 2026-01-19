Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время

    Социальная защита
    • 19 января, 2026
    • 12:19
    Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время

    Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии Агентства социальных услуг за 2025 год рассказал председатель Агентства Вугар Бехбудов.

    Он отметил, что одновременно в этом году начнется процесс выдачи квартир гражданам, получившим инвалидность при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

    Yaxın vaxtlarda şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillər veriləcək

