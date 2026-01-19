Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии Агентства социальных услуг за 2025 год рассказал председатель Агентства Вугар Бехбудов.

Он отметил, что одновременно в этом году начнется процесс выдачи квартир гражданам, получившим инвалидность при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.