Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время
Социальная защита
- 19 января, 2026
- 12:19
Процесс выдачи квартир семьям шехидов и инвалидам войны начнется в ближайшее время.
Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии Агентства социальных услуг за 2025 год рассказал председатель Агентства Вугар Бехбудов.
Он отметил, что одновременно в этом году начнется процесс выдачи квартир гражданам, получившим инвалидность при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
