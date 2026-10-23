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    Fransadakı etiraz aksiyalarına görə PSJ-nin oyununun vaxtı dəyişdirilib

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2026
    • 17:28
    Fransadakı etiraz aksiyalarına görə PSJ-nin oyununun vaxtı dəyişdirilib

    Fransa Liqa 1-in VIII turunun oktyabrın 25-də keçirilməsi planlaşdırılan PSJ - Lion oyununun vaxtı dəyişdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qarşılaşma oktyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.

    Dəyişiklik Paris Polis Prefekturasının qərarı ilə edilib. Həftəsonu paytaxtda kütləvi etiraz aksiyaları və iğtişaşların gözlənilməsi səbəbindən matçın bazar günü keçirilməsinə qadağa qoyulub.

    "Lion" 7 oyundan sonra 14 xalla liderdir. Eyni xala malik PSJ ikinci pillədə qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, "Qızıl top"un sahibi oktyabrın 26-da Londonda keçiriləcək mərasimdə elan ediləcək.

    Fransada etiraz aksiyaları PSJ FK Lion FK Fransa Liqa 1
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