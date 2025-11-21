Noyabr ayının pensiyaları tam ödənilib
Sosial müdafiə
- 21 noyabr, 2025
- 17:48
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Azərbaycan üzrə noyabr ayının pensiya ödənişini yekunlaşdırıb.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, noyabrın 7-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonunda, bu gün isə Azərbaycanın bölgələrində yaşayan şəxslərin noyabr ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.
Son xəbərlər
18:05
Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılırİnfrastruktur
18:00
Yuri Qusev: Ukrayna Azərbaycanın köməyini və qarşılıqlı olaraq suverenliyin dəstəyini qiymətləndirirXarici siyasət
17:59
Foto
Azərbaycan güləşçiləri İslamiadanın son günündə 4 medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3Fərdi
17:53
Foto
Sabunçu Tibb Mərkəzində süni oynağın qoyulması əməliyyatına başlanılıbSağlamlıq
17:53
Foto
Daşkənddə Özbəkistan–Azərbaycan Gənclər Konfransı keçirilibXarici siyasət
17:49
Paşinyan Tokayevi Ermənistana dövlət səfərinə dəvət edibRegion
17:48
Noyabr ayının pensiyaları tam ödənilibSosial müdafiə
17:41
Britaniya hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ukraynaya qoşun göndərmək planını təsdiqləyibDigər ölkələr
17:40