    В Азербайджане полностью выплачены пенсии за ноябрь

    Социальная защита
    • 21 ноября, 2025
    • 18:20
    В Азербайджане полностью выплачены пенсии за ноябрь

    Государственный фонд социальной защиты завершил выплату пенсий за ноябрь по всем регионам Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    7 ноября были выплачены пенсии за ноябрь лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе, а сегодня - лицам, проживающим в регионах Азербайджана, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

    пенсии и пособия
    Noyabr ayının pensiyaları tam ödənilib

