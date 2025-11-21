В Азербайджане полностью выплачены пенсии за ноябрь

Государственный фонд социальной защиты завершил выплату пенсий за ноябрь по всем регионам Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве.

7 ноября были выплачены пенсии за ноябрь лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе, а сегодня - лицам, проживающим в регионах Азербайджана, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.