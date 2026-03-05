İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib

    Futbol
    • 05 mart, 2026
    • 18:12
    Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib

    Futzal üzrə Yüksək Liqada XIII turun oyunları keçirilib.

    "Report" Azərbaycan Futzal Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, turun ilk matçında lider "Neftçi" İK "Şuşa" komandasını sınağa çəkib.

    Görüş "ağ-qaralar"ın 14:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    "Araz-Naxçıvan" – "Lənkəran" oyunu isə ikincilər matça gəlmədiyi üçün baş tutmayıb. Bu görüşün nəticəsi ilə bağlı AFFA İntizam Komitəsi tərəfindən müvafiq qərar veriləcək.

    Günün son qarşılaşmasında "Baku Fire" 8:6 hesabı ilə U-19 millisini məğlub edib.

    futzal Azərbaycan Yüksək Liqası

