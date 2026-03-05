Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib
- 05 mart, 2026
- 18:12
Futzal üzrə Yüksək Liqada XIII turun oyunları keçirilib.
"Report" Azərbaycan Futzal Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, turun ilk matçında lider "Neftçi" İK "Şuşa" komandasını sınağa çəkib.
Görüş "ağ-qaralar"ın 14:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
"Araz-Naxçıvan" – "Lənkəran" oyunu isə ikincilər matça gəlmədiyi üçün baş tutmayıb. Bu görüşün nəticəsi ilə bağlı AFFA İntizam Komitəsi tərəfindən müvafiq qərar veriləcək.
Günün son qarşılaşmasında "Baku Fire" 8:6 hesabı ilə U-19 millisini məğlub edib.
