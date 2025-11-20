İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    • 20 noyabr, 2025
    • 12:36
    Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək

    Respublika üzrə pensiyaların noyabrın 21-də tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.

    pensiya DSMF güzəştli şərtlərlə pensiya

    Son xəbərlər

    12:46

    Gələn il iki dəfə Günəş və Ay tutulması baş verəcək

    Elm və təhsil
    12:41

    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Biznes
    12:40

    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib

    Futbol
    12:37
    Foto

    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:36

    Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    12:28

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Deputat: "Sumqayıtda kitabxanaların ciddi təmir işlərinə ehtiyacı var"

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ICSD ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Fərdi
    12:15
    Foto

    Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti