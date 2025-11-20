Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək
Sosial müdafiə
- 20 noyabr, 2025
- 12:36
Respublika üzrə pensiyaların noyabrın 21-də tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.
