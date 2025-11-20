Выплата пенсий по республике завершится завтра
Социальная защита
- 20 ноября, 2025
- 12:59
Выплату пенсий по республике предусмотрено полностью завершить 21 ноября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
В этот день также будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
