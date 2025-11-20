Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Выплата пенсий по республике завершится завтра

    Социальная защита
    • 20 ноября, 2025
    • 12:59
    Выплату пенсий по республике предусмотрено полностью завершить 21 ноября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

    В этот день также будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

